Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, partener in cadrul proiectului "TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", continua campania de recrutare si identificare de persoane interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist.Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, al carui beneficiar este Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. ... citeste toata stirea