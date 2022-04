Vreme de primavara in perioada sarbatorilor de Paste

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 11 aprilie - 9 mai 2022. Specialistii au anuntat cum va fi vremea in tara, de Paste si de Florii."Variatiile de temperatura vor caracteriza urmatorul interval de prognoza. In primele zile vremea se va mentine rece pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor, urmand ca spre weekendul viitor sa se incalzeasca. La munte vor predomina lapovita si ninsorile, iar ploile vor fi mai ... citeste toata stirea