Vremea nefavorabila schimba locatia! Festivalul Orasul Jazz se muta in interior

Organizatorii celei de-a IV-a editii de "Orasul Jazz", Asociatia Trib'Art, alaturi de Casa de Cultura "Traian Grozavescu" din Lugoj, au luat decizia de a muta festivalul in interior in urma avertizarilor de ploaie emise de Administratia Nationala de Meteorologie.Casa de Cultura a Sindicatelor din Lugoj va gazdui evenimentul in totate cele trei zile de festival.Entuziastii si iubitorii de jazz care doresc sa isi asigure un loc in primele randuri pentru a-si admira trupele favorite din Romania, ... citește toată știrea