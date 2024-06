Walter Kindl - Cavaler al Ordinului Sfantul Gheorghe, ordin al Casei de Habsburg-Lorena

Distinctia recent primita de cavaler al Ordinului Sfantul Gheorghe, ordin al Casei de Habsburg-Lorena, arata pretuirea internationala de care se bucura Walter Kindl. Solemna intalnire si investire cu amintita distinctie a avut loc in celebra catedrala Speyer din Germania, locul in care a fost inmormantat Rudolf von Habsburg, cel care a fost ales rege la Frankfurt in urma cu 750 de ani si car a marcat ascensiunea dinastiei cu acelasi nume.Istoria Ordinului Sf. Gheorghe a inceput in Regatul ... citește toată știrea