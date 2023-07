Primaria Municipiului Lugoj, prin Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, organizeaza in perioada 14 - 16 iulie in Parcul "George Enescu" prima editie a evenimentului Weekend in familie."In parc cu familia! Va provocam sa combateti rutina si va invitam sa petrecem un sfarsit de saptamana altfel! De data asta nu ies in parc doar copiii cu tata, in timp ce mama gateste si nici doar cu mama, in timp ce tata mestereste. Lasam toate preocuparile intre pereti si iesim cu mic, cu mare, pentru cateva ... citeste toata stirea