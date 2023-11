Luna noiembrie este perfecta pentru a alege cadouri pentru cei dragi, mai ales pentru ca in Iulius Town promotiile continua si in acest weekend. Tot aici ai parte si de experiente artistice in acest final de saptamana, cand va avea loc Concursul National de Interpretare "Armonii in culorile toamnei", dar si Teatrul de Papusi.Promotiile de pana la 90% se mentin la mai multe categorii de produse, astfel ca ai ocazia sa iei cadouri pentru fiecare membru al familiei, dar si ceva pentru tine. ... citeste toata stirea