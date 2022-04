Weekend plin la Iulius Town: expozitie LEGO si "Museum of the Moon", premii "Cate-n luna si-n stele", distractie cu tiroliana si teatru de papusi

Iulius Town se transforma si in acest final de saptamana in destinatia ideala de petrecere a timpului liber. Vizitatorii sunt asteptati sa admire cladiri emblematice in miniatura din Timisoara si Cluj-Napoca, sa "exploreze" instalatia "Museum of the Moon", sa "Castige cate-n luna si-n stele" sau sa participe la evenimentele dedicate Zilei Jandarmeriei Romane. Cei mici se vor bucura de intalnirea cu "Ursul Pacalit de Vulpe", dar vor putea sa experimenteze si tiroliana sau sa se distreze alaturi ... citeste toata stirea