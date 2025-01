Winter Tour - caravana distractiei vine la Muntele Mic in weekend. Jocuri de iarna, concursuri si muzica

Winter Tour, cel mai longeviv eveniment de iarna din Romania, aflat in acest an la a XII-a editie, ajunge in weekend in judetul Caras Severin, pe Partia Borlova de la Muntele Mic. Dupa o deschidere spectaculoasa la Transalpina, caravana distractiei poposeste in 17-19 ianuarie intr-una dintre cele mai frumoase zone montane din tara, pentru un weekend extins, plin de activitati. Revenirea Winter Tour pe Muntele Mic marcheaza un moment special, organizatorii intorcandu-se aici dupa o pauza de trei ... citește toată știrea