In weekend-ul care urmeaza se va desfasura, la Timisoara, cea de a doua etapa a Campionatului National Women Rally - Bosch Car Service, Trofeul Casa Auto Timisoara, clasa de masini electrice powered by George. Inovatie BCR.Evenimentul automobilistic fara precedent in Romania, dedicat doamnelor si domnisoarelor, aliniaza la start zeci de masini din toata tara.Organizatorii au pregatit, pentru participante, o scenografie adecvata si safe, in care acestea sa isi poata testa, dar mai ales sa ... citeste toata stirea