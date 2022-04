World Press Photo, cea mai importanta expozitie de fotojurnalism la nivel global, expusa in Piata Unirii din Timisoara

Cea de-a 65-a editie a expozitiei internationale anuale World Press Photo va putea fi vizitata si anul acesta, la nivel national, in perioada mai - august 2022. Prezenta pentru a 11-a oara in Romania, expozitia va iesi din muzee si va fi expusa publicului larg in centrele a opt mari orase din tara: Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov, Sibiu, Iasi, Constanta si Oradea.Expozitia va putea fi vizitata in Piata Unirii din Timisoara in perioada 1 mai - 4 iunie.Cristian Movila, fondatorul fundatiei ... citeste toata stirea