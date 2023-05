Cea de-a 66-a editie a expozitiei internationale anuale World Press Photo va putea fi vizitata in perioada 5 - 31 mai in Timisoara, in Piata Unirii. Adusa in Romania de 12 ani consecutivi de catre Fundatia Eidos, expozitia va fi expusa publicului larg in centrele a noua orase din tara, itinerariul incepand cu Bucuresti, Timisoara, Sibiu, Constanta si Oradea.Cristian Movila, fondatorul fundatiei Eidos si reprezentantul World Press Photo in Romania a declarat ca "traim intr-o era in care fake ... citeste toata stirea