Anul acesta, Harry Potter se joaca pe scena de la Time for Magic, la cea de a doua editie a Festivalului International de Magie care il aduce pe campionul YOUNG-KIM MING, iluzionistul care transforma particulele de nisip in obiecte, facadu-le sa para ca au propria memorie.Iluzionisti de renume mondial precum Franz Harazy, Luis De Mato si Cryil ii admira expresiile magice.New York Times il numeau "vrajitorul fara bagheta": "...Scena in care YOUNG-KIM MING produce un cerc de metal din ... citeste toata stirea