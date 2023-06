Finalul lunii iunie aduce pentru elevii Scolii Gimnaziale "Anisoara Odeanu" o noua activitate interesanta. Este vorba despre Scoala de vara, activitate ce se desfasoara in cadrul proiectului "Zambet de copil - Cresterea participarii la educatie in teritoriul SDL din Municipiul Lugoj".Proiectul se adreseaza in special copiilor din medii vulnerabile si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Cod proiect: 155789; Axa prioritara 5: ... citeste toata stirea