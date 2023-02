Zeci de caini periculosi, detinuti ilegal, in Timis. Proprietarii animalelor, amendati

Politistii timiseni au desfasurat verificari in judet, sambata, la proprietarii care detin animale considerate periculoase. Actiunea a avut caracter de verificare a modului in care este respectata legislatia in cazul detinerii de caini periculosi din categoriile I si II."In data de 4.02.2023, politistii Sectiei 4 Rurala Peciu Nou au organizat o actiune in localitatile Sag, Sanmihaiu, Peciu si Parta, din judetul Timis, pentru verificarea modului de respectare a legislatiei privind regimul de ... citeste toata stirea