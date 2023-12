Imagini spectaculoase cu zeci de cerbi, surprinse de fermierii din Timis. Pe filmare se vede cum turma o ia la goana pe terenul inca acoperit de iarba, desi a venit deja iarna. Animalele nu ar face parte dintr-o rezervatie, crescand in libertate in zona respectiva. Fermierii au si o explicatie pentru numarul impresionant de cerbi: "Viata buna! Nu-s vanati, sex mult".O turma de cerbi, alergand in galop in Timis. Sunt imagini inedite, surprinse de fermierii romani, in pragul iernii. Zeci de ... citeste toata stirea