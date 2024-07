Zeci de copii si insotitorii lor, care veneau de la mare, blocati in Gara Arad

Un numar de 80 de copii si 23 de adulti din Bihor care se intorceau dintr-o tabara de la mare au ramas blocati in Gara Arad, sambata, dupa ce trenul cu care calatoreau a avut intarziere, iar calatorii au pierdut legatura cu trenul catre Oradea.Dupa un apel umanitar, pe retelele sociale, voluntarii organizatiei Crucea Rosie Arad au intervenit sa le ofere apa si gustari. In plus, au strans si banii necesari biletelor, pentru urmatorul tren..Potrivit comunicatului semnat de presedinte Crucea ... citește toată știrea