Zeci de elevi retrasi brusc de parinti de la scoli din Timis

TIMISOARA. Mai mult de 50 de copii din judetul Timis au fost complet retrasi din invatamantul obligatoriu, doar in acest an scolar, anunta reprezentantii ISJ.Familiile acestora au fost cele care au decis ca, de acum inainte, copiii sa invete in sistem de home schooling, online, cu profesori din alte tari. In Romania, acest tip de educatie nu este recunoscut."Tendinta a fost remarcata in urma cu un an. Atunci a pornit, din perspectiva numarului mare de copii retrasi de la scoala din Ortisoara. ... citeste toata stirea