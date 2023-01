Zeci de migranti au fost gasiti ascunsi in doua autoutilitare, la Vama Nadlac II

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 26 de persoane din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Spatiul Schengen, ascunse in doua autoutilitare conduse de cetateni romani.Un sofer transporta cutii de carton pentru o societate comerciala din Franta, iar celalalt se deplasa fara incarcatura in Ungaria."In baza analizei de risc, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit al celor doua mijloace de transport. Astfel, au ... citeste toata stirea