Zeci de mii de euro castigati lunar de influencerii din Timisoara din postarile pe Instagram sau TikTok

Promovarea prin intermediul influencerilor a devenit un trend in continua crestere. Numai in primele 3 luni ale anului, creatorii de continut din Timisoara au castigat din postarile de pe Instagram sau TikTok aproape 35.000 de euro, arata datele FameUp, platforma care conecteaza brandurile cu influencerii locali.Pandemia si digitalizarea au deschis noi oportunitati de comunicare online. In dorinta de a fi tot mai aproape de comunitati, companiile implica tot mai des influenceri in campanii ... citeste toata stirea