Zeci de mii de vizitatori au explorat Lumea Dinozaurilor de la Iulius Town. Vino si tu in ultimul weekend al expozitiei!

Iulius Town devine, in acest final de saptamana, un taram magic, unde cei mici, dar si cei mari, pot sa exploreze Lumea Dinozaurilor, sa se opreasca la piesa de teatru cu papusi "Casuta prietenilor", dar si sa cutreiere Targul Primaverii. Pana acum, zeci de mii de persoane, in principal copii, au vizitat expozitia, weekend-ul acesta fiind ultimul in care spectaculosii dinozauri vor mai putea fi admirati la Iulius Town, acestia urmand sa plece catre Iulius Mall Suceava.Perioada Jurasica si cea ... citeste toata stirea