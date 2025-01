Zeci de pachete pentru persoanele vulnerabile! Ucrainenii ortodocsi din Lugoj, alaturi de familiile nevoiase

Campania umanitara "Doresti sa aduci bucurie unei familii nevoiase?" a Protopopiatului Ortodox Ucrainean din Lugoj a continuat si in aceasta luna, iar de aceasta data 30 de pachete au ajuns la familiile vulnerabile."Ceea ce ne-a determinat sa continuam aceasta campanie umanitara, pe care am derulat-o inaintea Nasterii Domnului, a fost sentimentul de bucurie pe care l-am trait alaturi de voluntari in momentul in care am trecut pragul caselor familiilor vulnerabile. Ne-am dorit, la randul nostru, ... citește toată știrea