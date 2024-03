Zeci de perchezitii in Bucuresti si in 20 de judete, printre care si Timis, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat. Prejudiciul, estimat la 5,8 milioane de lei

Politistii au desfasurat luni si marti 66 de perchezitii in Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Cei vizati au folosit documente falsificate pentru obtinerea fondurilor si nici nu ar fi initiat afaceri, conform proiectelor intocmite in acest sens, folosind in interes propriu banii obtinuti. Prejudiciul, estimat la 5,8 milioane de lei, scrie news.ro."La datele de 4 si ... citește toată știrea