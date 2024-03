Zeci de perchezitii, inclusiv in Timis si Caras, intr-un dosar privind obtinerea ilegala de ajutor de minimis, prejudiciul fiind de aproape 1,5 milioane de lei. Opt persoane vor fi duse la audieri

Politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova -Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice fac luni 30 de perchezitii la domiciliile unor persoane si la sediile unor firme, in Bucuresti si in noua judete, mai multe societati comerciale fiind suspectate ca au obtinut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program national, cauzand un prejudiciu de 1.428.000 de lei, scrie news.ro. Infraciiunile pentur care se fac cercetari in acest dosar sunt de inselaciune, fals in ... citește toată știrea