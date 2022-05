Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala

Zeci de perchezitii au loc duminica dimineata in Bistrita Nasaud si in Bihor, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului cu produse electronice."In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Bistrita-Nasaud, sprijiniti de politisti din cadrul I.P.J. Bihor si luptatori din cadrul serviciilor pentru actiuni speciale Cluj, Suceava, Mures, Bihor si Harghita, au descins la locuintele unor persoane si la ... citeste toata stirea