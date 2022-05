Zeci de persoane "saltate" intr-un dosar de trafic de migranti si de droguri. Cum functiona reteaua

Procurorii DIICOT, insotiti de politisti de la Crima Organizata si Politia de Frontiera au descins miercuri, 18 mai 2022, la mai multe adrese din vestul tarii pentru destructurarea unei retele de trafic de migranti si de droguri. Potrivit DIICOT, perchezitiile s-au desfasurat in judetele Arad, Timis, Cluj, Iasi si Caras Severin, urmand ca la audieri sa fie duse zeci de persoane. "In fapt s-a retinut ca, in luna august 2021, pe raza judetului Timis, a fost constituit un grup infractional ... citeste toata stirea