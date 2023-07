Peste 20 de pompieri, intre care scafandri, intervin, cu opt barci, pentru cautarea unei persoane care a disparut in apele raului Bega, in municipiul Timisoara.Potrivit ISU Timis, pompierii au fost solicitati, sambata seara, la ora 22,57, printr-un apel 112, sa intervina pentru cautarea-salvarea unei persoane in raul Bega, in zona Podului Decebal din municipiul Timisoara.Initial, pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Timisoara au ... citeste toata stirea