Zeci de timisoreni au donat paturi pentru Spitalul de Oncologie. In saloane au fost temperaturi de 15 grade Celsius

Zeci de timisoreni au raspuns luni, 24 ianuarie, la chemarea celor de la Liga Vest de a strange paturi pentru sectia de Oncologie a Spitalului Municipal. Oameni de toate varstele au ales sa dea o mana de ajutor celor aflati in suferinta, tinand cont ca au fost zile in care in unele saloane temperatura nu depasea 15 grade Celsius. Unii timisoreni au cumparat paturi noi din magazinele de specialitate, altii au adus de acasa ceva ce le era de prisos. "Am cumparat doua pilote foarte calduroase de ... citeste toata stirea