Zero Accidente. Zero Emisii. Shakespeare for safety si Verde pentru copii - proiectele castigatoare

Prima editie a fondului ERA ZERO. Zero Accidente. Zero Emisii va finanta doua proiecte din Timisoara ce vizeaza solutii de mobilitate urbana pentru comunitatea timisoreana.Valoarea fondului este de 50.000 lei.Selectia proiectelor a fost realizata in cadrul unui eveniment inedit, in care participantii si-au putut sustine propunerile si solutiile in fata juriului.Ateliere de lucru. Programul a inclus si trei ateliere tematice in cadrul carora participatii au lucrat pe teme de interes comun, ... citeste toata stirea