Ziua de curatenie in zona Dumbravita, Padurea Verde si Baraj va avea loc, in 23 aprilie, de la ora 10.00, eniment gazduit de RETIM Ecologic Service SA, ADID Timis - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis si Dumbravita Curata Padurea Verde.Organizatorul va pune la dispozitie echipamentul necesar: manusi de protectie, saci. Puncte de intalnire cu organizatorii:Str.Macin In spatele Muzeului Satului -Padurea Verde-Balta MacinVoluntari: Adid TimisStr. Constructorilor langa ... citeste toata stirea