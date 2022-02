Zi de doliu national, in memoria victimelor COVID19, pe 22 martie

Code for Romania cere Guvernului Romaniei sa declarare zi de doliu national, pe 22 martie, data la care acum 2 ani s-a inregistrat primul deces de Covid-19 in Romania.In Romania, peste 62.000 de oameni au fost rapusi de virusul Covid-19, conform datelor oficiale. Luna martie a acestui an marcheaza doi ani de cand intreaga societate se afla intr-un proces continuu de supravietuire in fata pandemiei.Pe 22 martie 2020 a fost declarat primul deces cauzat de Covid-19 in Romania.Zeci de mii de ... citeste toata stirea