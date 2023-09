Calatorii care asteapta in statiile de tramvai, autobuz sau troleibuz din Timisoara au parte de acest mesaj care ruleaza iar si iar pe ecranele panourilor unde sunt anuntate ora exacta si minutele de asteptare. "Mijloacele de transport public circula cu intarziere". Dar de ce? Oare nu era vorba ca "pana in 2025, minimum 40% din calatoriile zilnice ale timisorenilor sa fie facute cu transportul in comun", "unda verde pentru transportul in comun" sau "Prin solutii inteligente si creative, vom ... citeste toata stirea