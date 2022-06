Zile de foc! Punctele de prim ajutor de la Lugoj, frecventate de locuitorii orasului

Temperaturile caniculare din ultimele zile au determinat activarea punctelor de prim ajutor in judetul Timis. Acestea au devenit operationale incepand de luni, 27 iunie si sunt deschise in intervalul orar 11-18.La cele doua puncte amplasate la Lugoj, unul in Piata Iosif Constantin Dragan, nr. 10, Centrul Civic, iar celalalt in Piata Agroalimentara, pe Splaiul Morilor, nr. 1, s-au prezentat de la deschidere si pana in prezent un numar de 11 persoane carora caldura sufocanta de afara le-a cauzat ... citeste toata stirea