Zilele Carierei la UPT: peste 5000 de studenti si absolventi au venit la standurile celor 40 de firme, cu sute de oferte de job sau practica

Dupa doi ani in care interactiunile cu angajatorii s-au realizat doar online, peste 5000 de studenti si absolventi au luat cu asalt Cantina Studenteasca a Universitatii Politehnica Timisoara, unde, in zilele de 11 - 12 mai 2022, a avut loc cea de-a XX-a editie a Zilelor Carierei, cel mai important targ de cariera din vestul tarii, organizat de Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UPT.Peste 40 de companii nationale si internationale au expus la standuri sute de oferte de ... citeste toata stirea