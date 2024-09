Zilele Culturii Maghiare, editia a noua

Zilele Culturii Maghiare, eveniment ajuns la editia cu numarul noua, programeaza si in acest an activitati diverse, de la promovarea culturii maghiare, la sport, protectia mediului inconjurator, dezvoltarea unui stil de viata sanatos, dar mai ales toleranta interetnica. In diverse spatii din oras vor avea loc expozitii, cercuri literare si spectacole.Deschiderea oficiala va avea loc joi, 26 septembrie, la ora 18, pe scena mare din Piata Victoriei, cu un concert al trupei Csik, o formatie ... citește toată știrea