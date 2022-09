Zilele Dumbravene - Festivalul gastronomic "Lingura de aur", la cea de-a XIV-a editie

O noua editie a "Zilelor Dumbravene" are avea loc, in perioada 17-18 septembrie. In cadrul evenimentului, organizat de Asociatia Microregionala "Esara Fagetului", prin Programul National de dezvoltare Rurala 2014-2020, se va desfasura si cea de-a XIV-a editie a Festivalului gastronomic "Lingura de aur". Evenimentul va avea loc in parcul Bisericii Reformate, din centrul localitatii Dumbrava, din estul judetului Timis. Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc sambata, 17 septembrie, la ora ... citeste toata stirea