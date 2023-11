Marti, 21 noiembrie 2023, la Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica a avut loc workshop-ul Translation as a bridge between languages and disciplines.Lect. univ. dr. Ana-Maria Dascalu-Romitan, din cadrul Departamentului de Comunicare si Limbi straine, presedinta Societatii Culturale Romano-Germane din Timisoara si coordonatoarea manifestarii, a explicat ca atelierul s-a adresat studentilor de la Facultatea de Stiinte ale Comunicarii a UPT (specializarea Traducere si interpretare) si ... citeste toata stirea