Zilele Mecanicii, la UP Timisoara, cu Ziua portilor deschise

Facultatea de Mecanica, una dintre cele mai vechi din Universitatea Politehnica Timisoara, prezenta inca de la infiintare, in 1920, sarbatoreste, in 1 si 2 iunie 2022, Zilele Mecanicii - Mec Days.Cu aceasta ocazie, facultatea a pregatit, in spatiile proprii si in curtea institutiei, o serie de surprize pentru cei mari si cei mici.Astfel, in data de 1 iunie, intre orele 10:00 - 18:00, cu ocazia Zilei Copiilor, Facultatea de Mecanica va participa cu o serie de ateliere instructiv-educative, ... citeste toata stirea