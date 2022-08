Primaria si Consiliul Local Faget, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis si Casa de Cultura Faget, organizeaza, in perioada 14-16 august, "Zilele orasului Faget". Manifestarile vor avea loc in Parcul Central - Regele Mihai I si vor debuta duminica, 14 august, cu un program muzical sustinut, de la ora 19:30, de DJ Victor Stan, DJ Alia si DJ Heigl. Luni, 15 august, de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, va avea loc Ruga Fageteana. Conform traditiei, dupa deschiderea oficiala a ... citeste toata stirea