Comunitatea ortodoxa romaneasca din localitatea Micherechi, Ungaria, a sarbatorit in perioada 21-22 octombrie 2023 cea de-a patra editie a "Zilelor Ortodoxe Romane", manifestari la care a participat si consulul general al Romaniei la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni.Evenimentul a debutat sambata, 21 octombrie, cu un program pentru copii constand in rugaciune in biserica, prelucrarea unor povestiri biblice si pictarea de icoane pe sticla. Dupa-amiaza, pr. prof. Constantin Necula, decanul ... citeste toata stirea