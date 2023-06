O noua editie a campaniei "Zilele Protectiei Solare", initiata de compania La Roche Posay are loc pe parcursul verii, pana la finele lunii august.La evenimentul national de educare privind riscurile expunerii neprotejate la soare participa in acest an 265 de medici dermatologi.In cadrul campaniei se implica si Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj. Pana in 31 august, in fiecare joi, in intervalul orar 9.30-11, la cabinetul de dermato-venerologie din cadrul unitatii se vor efectua ... citeste toata stirea