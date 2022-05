Zilele Studentilor Timisoarei. Acces gratuit pentru toti tinerii dornici de distractie

TIMISOARA. Dupa doi ani de pauza, Zilele Studentilor Timisoarei revin in 11-12 mai 2022, cu doua zile pline de muzica, activitati si voie buna. Evenimentul este organizat de Universitatea Politehnica Timisoara in parteneriat cu Asociatia Festivaluri pentru Tineri si Consiliul Judetean Timis, avand si sprijinul Aliantei Timisoara Universitara precum si a numerosi sponsori. Complexul Studentesc din Timisoara va fi animat, in cele doua zile, de activitati culturale, ateliere de dans, concerte in ... citeste toata stirea