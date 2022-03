Ziua 11 de razboi Rusia-Ucraina. Se asteapta o noua runda de negocieri, armata ucraineana cere ajutor extern

Presedintele american Joe Biden a discutat in cursul zilei de sambata cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, despre sanctiunile care pot fi impuse Rusiei si despre accelerarea asistentei militare, umanitare si financiare, relateaza CNBC.Conform The Guardian, premierul Marii Britanii Boris Johnson a emis un plan cu sase directii de actiune ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre Rusia, indemnandu-i si pe alti lideri sa-l sustina in eforturile de a se asigura ca Rusia nu va ocupa ... citeste toata stirea