Ziua Bolilor Rare, la Timisoara. Speranta vine de la Spitalul Victor Babes

In data de 29 februarie, se marcheaza in Timisoara si la nivelul intregii tari, o data pe an, Ziua Bolilor Rare. Manifestarea aduce in atentia publicului subiectul bolilor orfane.Aceasta zi este dedicata atragerii atentiei asupra nevoilor celor afectati de bolile rare si asupra provocarilor deosebite cu care se confrunta cercetarea si dezvoltarea de terapii.Bolile rare se afla de mult timp in umbra bolilor comune in ceea ce priveste cercetarea si dezvoltarea de medicamente si terapii ... citește toată știrea