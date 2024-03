Ziua detinutilor politici, cinstita la Timisoara, in prezenta IPSS Ioan

De Ziua detinutilor politici, in 9 martie, a fost cinstita la Catedrala Mitropolitana Timisoara, in prezenta IPSS Ioan, Mitropolitul Banatului, in acelasi timp cu pomenirea sfintilor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei.Manifestarile comemorative au fost organizate de catre Centrul eparhial din cadrul Mitropoliei Banatului, in colaborare cu Asociatia Fostilor Detinuti Politic din Romania - filiala Timisoara.Slujba de pomenire a fost oficiata de Parintele Mitropolit Ioan al Banatului, ... citește toată știrea