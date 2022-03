Ziua detinutilor politici. IPS Ioan sustine o slujba de pomenire la Catedrala Mitropolitana Timisoara

Cu prilejul Zilei detinutilor politici 2022, miercuri, 9 martie, de la ora 11:00, Mitropolia Banatului, prin Centrul eparhial, in colaborare cu Asociatia Fostilor Detinuti Politic Timisoara, organizeaza o slujba de pomenire, la Catedrala Mitropolitana, din Piata Victoriei."Este o slujba de pomenire si de cinstire a vrednicilor inaintasi care au suferit si au murit in lagare, inchisori si deportari, ori in timpul confruntarilor cu organele de represiune ale puterii comuniste, pentru apararea ... citeste toata stirea