Ziua Drapelului National al Romaniei sarbatorita, in centrul Timisoarei. Programul

La Timisoara, se va sarbatori Ziua Drapelului National al Romaniei, printr-un ceremonial militar si religios, in data de 26 iunie, de la ora 12.00, in fata Catedralei Mitropolitane din centrul orasului.De fapt, activitatile demareaza marti 25 iunie, la ora 18.00, cand are loc coborarea drapelului national de pe catargul din fata catedralei concomitent cu semnalul ,,Stingerea".Apoi va fi introdus drapelul national (nou) al Romaniei in Catedrala Mitropolitana Timisoara.A doua zi, miercuri, ... citește toată știrea