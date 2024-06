Ziua Drapelului National. La Timisoara va fi sfintit un steag nou

In 26 iunie 2024, se va desfasura ceremonia militara si religioasa organizata cu prilejul sarbatoririi Zilei Drapelului National al Romaniei, a anuntat Institutia Prefectului Timis.In data de 25 iunie, intre orele 18 si 19, la Catedrala Mitropolitana, va avea loc coborarea drapelului national de pe catarg, concomitent cu semnalul "Stingerea", si introducerea drapelului national (nou) al Romaniei in catedrala timisoreana. In 26 iunie, incepand cu ora 11,40, va fi oficiata slujba de sfintire ... citește toată știrea