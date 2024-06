Ziua Eroilor 2024, marcata la Szeged, Ungaria, si Dor de Eminescu

Pentru a marca Ziua Eroilor Romani, sarbatorita in fiecare an la praznicul "Inaltarii Domnului", dar si implinirea a 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, geniul culturii romane, Consulatul General al Romaniei la Seghedin (Szeged), a organizat o ampla manifestare, vineri, 14 iunie 2024 cu o slujba religioasa, depunere de coroane de flori, precum si o manifestare de diplomatie publica.Partenerii reprezentantei romanesti in organizarea acestor manifestari au fost Catedra de Limba si ... citește toată știrea