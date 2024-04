Ziua Europei, cu DJ Sonique, Nico si Cezar Ouatu, in Piata Victoriei

O veste incitanta vine, in aceasta primavara, pentru iubitorii muzicii dance din Timisoara.Joi, 9 mai, in Piata Victoriei din Timisoara, cu incepere de la ora 18:00, va avea loc un spectacol extraordinar ai carui invitati sunt Corala "Contrast", orchestra simfonica "Lira" si orchestra Ansamblului "Timisul", cu solistii Nico si Cezar Ouatu, urmati de invitatul special al serii, nimeni alta decat faimoasa artista DJ Sonique, nume iconic in industria muzicala, care aduce in orasul nostru energia ... citește toată știrea