"Ziua Liliacului", reinventata dupa 30 de ani de pauza, in satul morilor de apa unice in Romania VIDEO

O sarbatoare organizata in localitatea Eftimie-Murgu, renumita pentru morile de apa unice in Romania, a fost reluata dupa 30 de ani de la ultima editie. Autoritatile isi propun ca, incepand din aceast an, "Ziua liliacului" sa redevina o traditie. La Eftimie Murgu (Rudaria dupa denumirea veche), in judetul Caras-Severin, satul in care se afla cel mai mare complex de mori de apa functionale din Romania, a fost organizata in weekend "Ziua Liliacului", un eveniment care a fost oprit imediat dupa ... citeste toata stirea